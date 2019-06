(ANSA) – ROMA, 27 JUN – La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale che abbassa da 25 a 18 anni l’età per votare per il Senato, analogamente a quanto avviene per la Camera. Sul provvedimento, di iniziativa di Pd e Movimento 5 stelle, si sono espressi a favore tutti i gruppi, tranne Fratelli d’Italia che si sono astenuti. Il 22 luglio il testo approderà in Aula.