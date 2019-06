(ANSA) – ROMA, 27 GIU – Il fascino indiscusso della Coppa America, la grande sfida tecnologica messa in scena con i nuovi monoscafi AC 75 capaci di volare sull’acqua a oltre 40 nodi, quasi 80 chilometri orari. Questo e molto altro nel numero di oggi della Rubrica “L’UOMO E IL MARE ” in onda alle 18.00 su RAISPORT + HD. Il rotocalco curato e condotto da Giulio Guazzini e montato da Roberto Toti, racconta la presentazione ufficiale del Team Luna Rossa , avvenuta a Palermo presso il Circolo Vela Sicilia. In primo piano le voci autorevoli di Patrizio Bertelli, di Tronchetti Provera, dello skipper di Luna Rossa Max Sirena e del timoniere Francesco Bruni. Considerazioni, curiosità ma soprattutto l’annuncio della data del 25 agosto per il varo della nuova barca AC 75 griffata Prada. Dai monoscafi volanti alla cronaca dell’Argentario Sailing Week, le regate riservate alle imbarcazioni d’epoca che come ogni anno si sono date appuntamento a Porto Santo Stefano, La Rubrica andrà in replica venerdì 28 giugno alle 14.00.