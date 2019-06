CARACAS – Domani, alle 15:00 nel mitico stadio Maracaná di Rio de Janeiro, la nazionale venezuelana sfiderà l’Argentina. Fino ad alcuni anni fa questa sarebbe stata una passeggiata per Messi & compagni, ma adesso la Vinotinto é capace di dare da filo da torcere a chiunque. Questo lo sa bene il granata Tomás Rincón.

“Noi li rispettiamo, ma non abbiamo paura. Considero che può essere un buon momento per dare una svolta alla nostra storia. La nostra nazionale é una nazionale in crescita e possiamo giocare a viso aperto con chiunque” ha dichiarato il capitano della Vinotinto ai media in Brasile.

La Vinotinto é approdata ai quarti di finale dopo aver pareggiato: 0-0 con Perù e Brasile e dopo aver battuto per 3-1 la Bolivia. Dal canto suo, l’Albiceleste é stata battuta 2-0 dalla Colombia, ha pareggiato 1-1 con il Paraguay e la vittoria 2-0 all’ultima giornata con l’invitata Catar.

Grazie all’ottima prestazione nella prima fase, sopratutto nella sfida contro il Brasile, Tomás Rincón é ottimista. “In questo momento é importante l’ottimo funzionamento del gioco collettivo della squadra. In rosa ci sono molti giocatori di grande individualità. Con le nostre armi cercheremo di fermarli e di contrarrestarli. Sarà una bella sfida!”.

L’ex giocatore del Genoa e della Juventus festeggerà domani la sua 100esima sfida con la maglia della Vinotinto. Rincón é uno dei veterani ed é anche uno dei superstiti della Coppa America del 2011, edizione in cui vinse il premio come miglior giocatore del torneo. Quella Vinotinto arrivò fino alle semifinali chiudendo alle spalle di Uruguay (campione), Paraguay (vice-campione) e Perù (terza).

“Sono due squadre diverse. In quell’edizione c’erano calciatori con altre caratteristiche, uno dei punti di forza di questa nazionale é la coesione. Si é creata un’empatia straordinaria anche grazie alla serie di amichevoli che abbiamo disputato prima della Coppa America”.

I giocatori cercheranno di prendere spunto dalla sfida vinta 3-1 contro l’Argentina nel mese di marzo nel Wanda Metropolitano di Madrid.

(di Fioravante De Simone)