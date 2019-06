(ANSA) – TORINO, 28 GIU – In attesa delle decisioni dell’Uefa su un eventuale ripescaggio in Europa League, il Torino comunica che Massimo Bava assumerà dal 1 luglio 2019 l’incarico di direttore sportivo. Bava, responsabile del settore giovanile con cui ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa, sostituirà Gianluca Petrachi, passato alla Roma. Una nomina – spiega il presidente Urbano Cairo – nel “segno della continuità aziendale” che “premia il lavoro svolto in questi anni nel settore giovanile”. Bava manterrà la supervisione della Primavera come “anello di congiunzione tra la prima squadra e il settore giovanile”, agevolato “dal buon rapporto instauratosi immediatamente con il tecnico Walter Mazzarri”.