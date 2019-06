(ANSA) – FIRENZE, 28 GIU – Prosegue l’allerta caldo a Firenze. Il codice rosso è previsto anche domani e domenica. E’ la novità del bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute. Secondo le previsioni, la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi. “L’amministrazione comunale è mobilitata per fare fronte all’emergenza caldo – ha detto il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Cristina Giachi -. I servizi comunali sono pronti e abbiamo messo in campo le misure necessarie per informare i fiorentini e per attrezzarci nel migliore dei modi contro il caldo eccezionale che ci aspetta anche nei prossimi giorni”. “A Firenze – ha ricordato l’assessore allo Sport Cosimo Guccione – ci sono piscine attrezzate per accogliere quanti cercano un po’ di refrigerio e vogliono resistere alle punte oltre i trenta gradi e all’afa dei prossimi giorni”. (ANSA).