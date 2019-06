(ANSA) – TRIESTE, 28 GIU – Sarà il Magic Dragon, il Grand Soleil 43 dell’armatore inglese Paul Jones, a portare la Barcolana di Trieste alla Round the Island, la regata di Cowes (Gran Bretagna), primo atto del gemellaggio tra la regata triestina e Island Sailing Club per creare un’alleanza tra competizioni internazionali, caratterizzate da ampia partecipazione popolare. Domani nel Solent, poco dopo le 6 oltre, 1.200 barche a vela di ogni foggia e dimensione, dalle ‘folkboats’ ai grandi catamarani, parteciperanno alla regata. In una partenza che dura quasi due ore, perché il via è dato per categorie, gli equipaggi saranno protagonisti di una prova d’altura che si concluderà in giornata. A terra, per 3 giorni, si susseguiranno attività di promozione di Barcolana. “Siamo onorati – ha detto il presidente di Barcolana, Mitja Gialuz – sono giorni che studiamo la navigazione nel canale del Solent, che ci prepariamo a essere accolti a bordo di una barca di esperti locali per vivere questa regata nel più puro spirito marinaro”.