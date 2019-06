(ANSA) – PALERMO, 28 GIU – “Mi sono dimesso per divergenze operative. In più avevo già comunicato da tempo alla proprietà che il mio lavoro non mi permetteva di continuare ad avere questi ruoli in società. Per questo non mi avete visto nelle ultime settimane in nessuna conferenza e in nessun meeting”. Così Vincenzo Macaione conferma di avere rassegnato le dimissioni da vicepresidente del Palermo. “Non avevo ruoli esecutivi e operativi – aggiunge Macaione -. In più, nelle ultime settimane, stavo lavorando su altro e ho seguito poco le vicende. Sono amareggiato e molto deluso dalla situazione, spero però che la proprietà faccia veramente di tutto per recuperare la posizione, per non distruggere il valore del Palermo. Lo dico da tifoso e da palermitano. Non mi sento responsabile di nulla, poiché non sono io la proprietà e chi mette i capitali. Io sono stato un advisor. Successivamente l’ex proprietà del Palermo ha trattato con Arkus ed effettuando le proprie verifiche ha accettato la proposta con tutte le garanzie del caso richieste”.