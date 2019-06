(ANSA) – MILANO, 28 GIU – Corse in notturna, cocktail e buona musica. E’ il menù della Spritz Night, in programma domani sera nell’Ippodromo Snai San Siro a Milano, che accenderà i riflettori per il penultimo appuntamento prima della chiusura estiva. Per la Spritz Night, che l’anno scorso ha attirato oltre 10 mila presenze, i cancelli del tempio milanese dell’ippica saranno aperti dalle 16,30 a mezzanotte (l’ingresso è gratuito). L’area attorno al Cavallo di Leonardo verrà allestita con divani e cuscini, pronta ad accogliere chi vorrà gustarsi un happy hour a base di spritz, ascoltando la musica del dj set. Dalle 18 prenderà il via il convegno in notturna, tornato dopo tanti anni un appuntamento fisso grazie a Snaitech: fra una corsa e l’altra sfilata di carrozze d’epoca da tutto il mondo.