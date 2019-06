(ANSA) – ROMA, 28 GIU – Lunedì 1 e martedì 2 luglio al Teatro dell’Opera di Roma va in scena il balletto dell’Opera di Astana con ‘Spartacus’, nella storica versione di Yuri Grigorovich del 1968 su musica di Aram Khachaturian. Spartaco sarà interpretato da Bakhtiyar Adamzhan, mentre le scene e i costumi sono firmati da Simon Virsaladze, storico collaboratore di Grigorovich. Nel dicembre 1941, durante i giorni più bui della Seconda guerra mondiale, il grande compositore armeno Aram Khachaturian iniziò a creare il balletto ‘Spartacus’. Secondo il compositore, l’immagine eroica di Spartaco e il tema della rivolta degli schiavi nell’antica Roma erano di grande importanza: “È necessario che i popoli conoscano e ricordino i nomi di coloro che agli albori della storia umana si ribellarono coraggiosamente contro gli schiavisti per difendere la loro libertà e indipendenza”. ‘Spartacus’ è un poema sulla lotta contro l’invasione e le forze oppressive, sulla tragica irreversibilità del male, sull’immortalità delle gesta eroiche. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro dell’Opera e Balletto Kirov di Leningrado (Mariinsky) il 27 dicembre 1956, messa in scena da uno dei più originali maestri del balletto dell’era sovietica, Leonid Yakobson. Nel 1968, a Mosca al Teatro Bolshoi, Yuri Grigorovich, maestro del balletto sovietico, mise in scena la nuova versione di ‘Spartacus’. Oramai da molti decenni il balletto ‘Spartacus’ è un gioiello del repertorio di molti teatri del mondo.