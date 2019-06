(ANSA) – TORINO, 28 GIU – Con una temperatura massima media di 33.3°C, la giornata di ieri è stata la più calda in Piemonte degli ultimi 62 anni. Superato anche l’11 agosto 2003, quando la temperatura massima media si era fermata a 32.2°C. Lo rende noto Arpa Piemonte, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, secondo cui i valori record di temperatura sono causati da una vasta area di alta pressione di matrice africana. L’11 agosto 2003 i 40°C furono superati in 22 stazioni termometriche piemontesi, col massimo di 42.8 °C a Isola Sant’Antonio (AL); il 27 giugno 2019 il superamento è avvenuto solo in 6 località: Govone (CN), Verolengo (TO), Isola Sant’Antonio (AL), Alessandria Lobbi (AL), Sezzadio (AL) e San Damiano Borbore in provincia di Asti, che ha registrato il valore più elevato con 40.6 °C. Per domani è prevista una diminuzione di 4-5°C, grazie ad un afflusso di aria meno calda da est, ma le temperature rimarranno sopra la norma almeno fino a metà della prossima settimana.(ANSA).