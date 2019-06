(ANSA) – PRATO, 28 GIU – Nonostante la revoca dell’autorizzazione ambientale continuava a lavorare e impiegava lavoratori a nero, molti dei quali non in regola con il permesso di soggiorno. Per questo un 35enne cinese, titolare di una stamperia a Prato, la Multistampa, è stato arrestato nel corso di un’operazione interforze. L’immobile dell’azienda è stato sequestrato. Lo scorso 20 giugno all’azienda era stata revocata l’autorizzazione ambientale da parte della Regione dopo dei controlli effettuati nel 2018 e una procedura di diffida. Nonostante questo l’azienda continuava a lavorare come se niente fosse e i titolari avevano rotto i sigilli apposti da Arpat sul sistema di abbattimento dei fumi e delle due linee di stampa, che non risultava in funzione per risparmiare sui costi aziendali. L’azienda generava così fumi nocivi e maleodoranti, oggetto di segnalazioni da parte di numerosi cittadini della zona nelle scorse settimane. La ditta impiegava 18 lavoratori cinesi senza contratto, di cui 13 irregolari. Violazioni di legge sono state riscontrate anche sulla gestione dei rifiuti aziendali, con depositi incontrollati anche di materiale pericoloso nel piazzale di pertinenza e nel cortile posteriore del capannone. “Questi sono risultati ottenuti dopo un lungo lavoro di indagine e grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine ed enti competenti – ha detto l’assessore comunale alla polizia municipale Flora Leoni -. Un modo di operare che richiede impegno e costanza ma porta a risultati importanti, affinché sia sempre garantito il rispetto delle regole e siano tutelati i cittadini”.(ANSA).