CARACAS – Ci sono stadi che valgono per il nome, per la storia che si é scritta sul suo manto erboso, stadi che solo a nominarli ti fanno tremare le gambe e ti fanno sudare freddo. Oggi, alle 15:00, la Vinotinto sfiderà l’Argentina nella splendida cornice del Maracaná di Rio de Janeiro, in una gara valevole per i quarti di finale della Coppa America.

Nel suo percorso verso i quarti, la nazionale creola ha saputo mantenere la propria porta imbattuta durante 282 minuti: con il Peru (0-0) ha resistito giocando in 10 uomini, con il Brasil (0-0) si é arroccato nella propria metà campo non lasciando spazi ai verdeoro. Poi nella gara che chiudeva la fase a gironi ha superato per 3-1 la Bolivia.

La Vinotinto è una delle quattro nazionali che é ancora imbattuta in questa edizione della Coppa America. In questa lista ci sono Brasile, Colombia ed Uruguay.

Dal canto suo, l’Argentina vive un momento completamente diverso. I ragazzi di Scaloni sono arrivati nel paese amazzonico pieni di dubbi e la storia nella fase a gironi della Coppa América é stata assai deludente: ko 2-0 con la Colombia, pareggio 1-1 con il Paraguay e vittoria 2-0 con il Catar.

Per la Vinotinto questa é la quarta volta che disputa un quarto di finale nella Coppa America. La scia positiva é iniziata nell’edizione del 2007 (sconfitta 4-1 dall’Uruguay), 2011 (vittoria 2-1 contro il Cile, in gol anche l’italo-venezuelano Gabriel Cichero), 2016 (ko 4-1 con l’Argentina).

Con l’attuale format del torneo, l’Albiceleste si é sempre qualificata per i quarti di finale della Coppa America, nell’unica edizione che l’Argentina non c’era é stato nel 2001, quando rinunciò a partecipare per motivi di sicurezza.

Nelle ultime tre gare disputate tra Venezuela ed Argentina l’ago della bilancia pende dalla parte della Vinotinto con uno score di una vittoria (il 3-1 del Wanda Metropolitano del mese di marzo) e due pareggi (entrambi nelle qualificazioni verso Russia 2018). Nei precedenti incontri la nazionale creola aveva perso 20 delle 21 gare disputate.

Per la seconda volta nella storia la Vinotinto giocherá nel mitico Maracaná. Il precedente risale al 24 agosto 1969 contro il Brasile di Pelé: vittoria 6-0 per i verdeoro con una tripletta di Tostao, doppietta di Pelé e gol di Jairzinho.

Lo stadio Mario Filho, il vero nome dello stadio di Rio, é uno di quei recinti sportivi dove il calcio sembra una religione. Forse per questo giocare sul prato del Maracaná sembra qualcosa di mistico, quasi una missione, vincere ti fa entrare nella storia.

(di Fioravante De Simone)