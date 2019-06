(ANSA) – ROMA, 28 GIU -L’Italia è stata sconfitta dall’Ungheria a Nis (Serbia) nel secondo impegno dell’Eurobasket femminile. Dopo il successo all’esordio sulla Turchia, le azzurre sono state battute per 59-51 (18-11; 25-26; 39-33), pagando la pessima serata al tiro (17/68). La miglior marcatrice azzurra è stata Giorgia Sottana, con 16 punti; in doppia cifra anche Sabrina Cinili a quota 12. Domani giorno di riposo, domenica l’Italia tornerà in campo per l’ultimo impegno contro la Slovenia (alle 18,30) che vale il secondo posto. L’Ungheria è certa del primo posto, la Turchia è già eliminata. In ogni caso l’Italia il 2 luglio giocherà a Belgrado lo spareggio per i quarti contro una tra Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia.