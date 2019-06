(ANSA) – NEW YORK, 29 GIU – Gli Stati Uniti hanno dispiegato un’altra decina di aerei da caccia nel Golfo Persico, in Qatar, nell’ambito dell’escalation delle tensioni con l’Iran. Diversi F-22 Raport sono arrivati nella base di al-Udeid nelle ultime ore per “difendere le forze e gli interessi americani”, afferma la divisione dell’aeronautica dello Us Central Command.