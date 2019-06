(ANSA) – KABUL, 29 GIU – Almeno 11 persone sono rimaste ferite ieri a causa dell’esplosione di una bomba in una moschea della provincia di Samangan, nel nord dell’Afghanistan. L’attentato, fanno sapere le autorità, è avvenuto durante la preghiera del venerdì ad Aybak, la capitale della provincia. Tra i feriti anche il mullah, trasferito in condizioni critiche nella provincia di Balkh. L’attacco non è stato per il momento rivendicato. Sempre ieri, il ministro della Difesa afghano ha annunciato l’uccisione del governatore ombra talebano dell’est Logar in un raid aereo sferrato nella notte tra giovedì e venerdì nel distretto di Charkh. Nessun commento è giunto sull’attacco da fonti talebane. I talebani, da parte loro, hanno attaccato un checkpoint nella provincia orientale di Ghazni, uccidendo – secondo un portavoce del governatore – quattro agenti di polizia. Altri tre uomini della sicurezza sarebbero stati feriti e sette talebani uccisi durante un’altra battaglia avvenuta nella notte nel distretto di Dehyak.