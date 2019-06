(ANSA) – OSAKA, 29 GIU – “Non stiamo trattando in questi termini. Ho letto sui giornali quest’ipotesi ma io non ne ho mai parlato. Deciderà la Commissione europea, ma io non ho mai sentito precedenti di questo tipo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria rispondendo, a margine del G20, ad una domanda sull’ipotesi di un rinvio, da parte di Bruxelles, della decisione sulla procedura di infrazione. “Di solito – ha aggiunto – si decide in un senso o nell’altro”.