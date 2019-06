(ANSA) – ROMA, 29 GIU – “La Francia è pronta ad accogliere 10 persone bisognose di protezione tra quelle che saranno sbarcate dalla Sea Watch 3, al pari di altri partner europei che hanno preso simili impegni”. Lo afferma il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner, precisando che “è falso dire che l’Europa non sia solidale”. La Francia “si è presa le sue responsabilità nel Mediterraneo centrale dall’inizio della crisi migratoria”, e, ora che questa “ha drasticamente diminuito la sua ampiezza” anche grazie al contributo dell’Ue – attacca il ministro francese – “l’attuale governo italiano fa la scelta di soluzioni non concertate con i suoi partner europei, denunciando una mancanza di solidarietà dell’Europa e dei suoi Stati membri. Ha infatti annunciato una chiusura dei suoi porti in violazione del diritto internazionale del mare”. La Francia, per contro, ha già accolto centinaia di migranti sbarcati in Italia e a Malta, “e questo di concerto con altri Stati membri sotto coordinamento europeo”.