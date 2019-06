(ANSA) – NEW YORK, 29 GIU – Si spacca, sull’immigrazione e il pacchetto da 4,6 miliardi di dollari in aiuti umanitari al confine fra Stati Uniti e Messico, l’alleanza fra la speaker della Camera, Nancy Pelosi, e il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer. Pelosi con i suoi più stretti collaboratori parla di tradimento da parte di Schumer per aver dato il via libera al pacchetto di aiuti del Senato: secondo la speaker, il leader democratico in Senato ha concesso un’importante vittoria a Mitch McConnell, il numero uno dei senatori repubblicani. Una vittoria che mina ora la strategia dei democratici e che infligge a Pelosi la peggiore sconfitta degli ultimi sei mesi. Il timore è che dopo mesi di azione comune l’asse fra Pelosi e Schumer si sia incrinato con ripercussioni che vanno al di là del solo piano per gli aiuti umanitari.