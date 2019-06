(ANSA) – ROMA, 29 GIU – Non è arrabbiato, ma solo deluso Sebastian Vettel a cui uno “stupido problema” meccanico, per dirla come il suo team principal, Matteo Binotto, ha impedito oggi di poter correre nella Q3 e si centrare magari una posizione di prestigio. “Non sono arrabbiato – dice il tedesco dopo le qualifiche, partirà 9/0 – non c’è alcun motivo per esserlo. Si è rotto qualche cosa e adesso dobbiamo capire perché. La macchina valeva la pole, peccato. Stavo trovando il ritmo giusto e mi stavo preparando al meglio per la Q3. Sono comunque nella top ten e sono contento per la pole di Leclerc”, ha concluso il ferrarista.