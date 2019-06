(ANSA) – CATANZARO, 29 GIU – “Il rischio che si possa creare una grave frattura sociale ed istituzionale è reale. È innegabile che tale frattura possa mettere in discussione il principio della parità dei diritti universali e di cittadinanza”. Lo scrive il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio in una lettera ai presidenti delle Regioni del Sud in cui chiede la disponibilità “a partecipare ad un incontro aperto alle forze sociali, alle Università e ai rappresentanti delle amministrazioni locali, con l’intento di poter pervenire ad una proposta unitaria da parte delle Regioni del Mezzogiorno” in materia di autonomia differenziata. “Non è trascurabile – aggiunge – il fatto che lo stesso dibattito che si è sviluppato sul cosiddetto progetto di autonomia differenziata, abbia già concretamente alterato il confronto tra Stato e Regioni. Il mio allarme è motivato soprattutto dalla preoccupazione che la revisione costituzionale possa acuire gli squilibri accumulati e non risolti nel corso di decenni a netto svantaggio del Sud”.