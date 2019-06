(ANSA) FROSINONE, 30 GIU – A bordo di un’auto rubata poco prima e in stato di ebbrezza ha investito il corteo di una processione. L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Vico nel Lazio (Frosinone). L”automobilista’, 25 anni, che si era messo alla guida pur non avendo mai conseguito la patente, ha ferito tre donne, tutte finite in ospedale, creando spavento tra la gente in fila per la processione. Alla fine i carabinieri lo hanno arrestato: deve rispondere di furto e lesioni aggravate.