(ANSA) – KHARTUM, 30 GIU – Il Sudan si prepara, tra imponenti misure di sicurezza, alle manifestazioni che si terranno questa mattina nella capitale Khartum e nel resto del Paese, organizzate dal movimento pro democrazia per fare pressione sui militari e trasferire il potere ai civili. I cortei sono stati organizzati in occasione del 30/o anniversario del colpo di Stato con cui andò al potere Omar al-Bashir, l’autocrate deposto in aprile proprio dai generali sulla spinta della piazza. I militari hanno ammonito i leader della protesta che li riterranno responsabili per qualsiasi distruzione o danni ‘vandalici’ e alle persone durante le manifestazioni. Il monito giunge mentre Unione africana ed Etiopia stanno cercando di riportare militari e manifestanti a un tavolo negoziale per concordare la transizione verso elezioni politiche.