(ANSA) – ROMA, 30 GIU – La Turchia reagirà ad ogni atto ostile del maresciallo Khalifa Haftar in Libia. Lo ha assicurato il ministro della Difesa di Ankara Hulusi Akar. “Ogni aggressione o movimenti ostili contro di noi, mentre stiamo cercando di contribuire alla pace e alla stabilità regionale, sarà pagata a caro prezzo con ritorsioni dure”, ha detto il ministro ai giornalisti a margine del G20 di Osaka, secondo quanto riferisce il sito turco Daily Sabah. Ieri Haftar aveva minacciato di colpire navi o aerei turchi entrati in Libia, come parte della sua offensiva per conquistare Tripoli. Il governo di Ankara è tra i principali sponsor del premier libico Fayez al Sarraj.