(ANSAmed) – TEL AVIV, 30 GIU – Israele ha rilasciato Fadi Hadmi, il ministro dell’Autorità nazionale palestinese responsabile per gli Affari di Gerusalemme dopo che era stato arrestato nel sospetto di aver “infranto la sovranità israeliana in città”, in particolare durante la recente visita del presidente del Cile Sebastian Pinera nella Spianata delle Moschee. Lo riferisce la Wafa che cita l’avvocato dell’uomo politico Muhannad Jabara secondo cui l’arresto, per alcune ore, del suo assistito era stato operato per quei fatti su pressione della destra al governo in Israele.