(ANSA) – NEW YORK, 30 GIU – La ripresa delle trattative fra Stati Uniti e Cina è un grande passo in avanti. Ci vorrà comunque del tempo, “non ci sono promesse e non c’è una tabella di marcia”: è giusto dire che il 90% dell’intesa è fatta ma resta il 10% più difficile. Lo afferma il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, in un’intervista a Fox, sottolineando che Donald Trump non ha fatto concessioni a Huawei.