(ANSA) – GENOVA, 30 GIU – Una serie di manichini realizzati con palloncini infilati dentro tute bianche, con le foto di Salvini, Meloni, Iannone, Adinolfi, sistemati a testa in giù, ha aperto un corteo organizzato da Genova Antifascista per ricordare la rivolta della città contro il congresso nazionale che l’Msi organizzò nel capoluogo il 30 giugno 1960. Un migliaio di persone ha preso parte alla manifestazione che da piazza Alimonda è arrivata fino a piazza De Ferrari. Lungo il percorso, alcuni manifestanti hanno scritto su una vetrina di un negozio Benetton la frase ‘Benetton assassini’, mentre qualche metro più avanti è stata rotta la vetrina di una agenzia della banca Unicredit. Durante il corteo ci sono stati applausi per la capitana della Sea Watch e discorsi per ricordare la rivolta di Genova. “Come nel 1960 siamo contro il governo fascista e razzista, per la lotta di classe anticapitalistica” era scritto su uno striscione. Hanno partecipato tra gli altri Giuliano Giuliani e il padre di Lorenzo Orsetti, il fiorentino che combatteva contro l’Isis, ucciso a marzo mentre era insieme a soldati delle forze curde in Siria.(ANSA).