(ANSA) – OLBIA, 30 GIU – A causa di un’onda un gommone con a bordo cinque persone è finito sugli scogli sull’isola di Figarolo, di fronte a Golfo Aranci, nel mare della Sardegna nord orientale. A dare l’allarme un centro sub locale che ha visto i cinque diportisti – tre donne, un uomo e un bambino – in attesa sulle rocce ed il gommone incastrato tra gli scogli. Sul posto è intervenuto il personale della Guardia Costiera con la motovedetta CP 894 che ha recuperato i cinque naufraghi, tutti in ottimo stato di salute, e li ha riportati in porto a Golfo Aranci. Il proprietario del natante, per scongiurare anche un eventuale inquinamento, ha immediatamente recuperato il gommone.