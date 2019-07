(ANSA) – BIELLA, 1 LUG – Un incendio è divampato ieri sera nella Cappella dei Lumini, all’interno della basilica antica del Santuario di Oropa. A dare l’allarme sono stati alcuni pellegrini che hanno notato il fumo uscire da sotto il portico di fronte alla Basilica antica. Le fiamme sono state fermate prima che raggiungessero il resto della basilica grazie all’intervento dei vigili del fuoco, dopo che i dipendenti delle Funivie e il personale del santuario con alcuni turisti avevano azionato le manichette dell’impianto antincendio. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo. L’ammontare dei danni non è ancora stato quantificato.(ANSA).