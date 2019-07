(ANSA) – BERLINO, 01 LUG – Il padre di Carola Rackete spera in un intervento del governo tedesco nella vicenda dell’arresto della comandante della Sea Watch. “Penso che la pressione internazionale sul governo italiano farà la differenza”, ha detto Ekkehart Rackete all’agenzia Dpa. L’uomo considera l’Italia “uno Stato di diritto” e non si dice preoccupato per la figlia, con cui proprio ieri ha parlato al telefono. “E’ spiritosa come sempre e mi è sembrata tranquilla”, ha detto.