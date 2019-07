(ANSA) – VIENNA, 1 LUG – “Abbiamo parlato dei vertici Ue, auspicando che si trovi assieme sollecitamente un’intesa per far partire la vita delle istituzioni anche perche’ l’Ue ha di fronte a se’ alcune grandi sfide da governare: dal clima ai migranti, dall’economia alla sicurezza. Ci auguriamo che tutto si concluda domani e questo consenta all’Ue di partire con sollecitudine per affrontare quei problemi che solo insieme, come Unione, possono esser affrontati con successo”.Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Vienna.