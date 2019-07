(ANSA) – FIRENZE, 1 LUG – Prosegue l’allerta caldo a Firenze. Il codice rosso è previsto fino a mercoledì 3 luglio. E’ la novità del bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della salute. Secondo le previsioni, la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi oggi e 36 gradi sia domani che mercoledì. Intanto a Lucca ordinanza del Comune che limita l’uso dell’acqua all’impiego domestico e igienico nelle frazioni di Ciciana, San Pancrazio e Palmata. L’ordinanza è stata emessa in base alla nota di Geal che segnala usi anomali nelle tre frazioni dove è stato necessario intervenire con autobotti. “Per tutelare le riserve idropotabili” fino al 30 settembre (salvo revoca del divieto) non sarà possibile usare l’acqua per innaffiare orti o giardini, lavare le auto, riempire piscine e per ogni altro uso che non sia domestico o igienico. Sanzioni fino a 600 euro.