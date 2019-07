(ANSA) – BOLOGNA, 1 LUG – Il pilota americano Carlin Dunne, 36 anni, in sella a una Ducati Streetfighter V4, è morto durante la Pikes Peak, corsa in salita che si svolge annualmente in Colorado. L’incidente mortale, pare dovuto a un’irregolarità dell’asfalto, è avvenuto nei metri finali della gara di domenica che Dunne era vicino a vincere, dopo aver dominato le prime tre sessioni. “Non ci sono parole per descrivere il nostro shock e la nostra tristezza. Carlin faceva parte della nostra famiglia”, ha detto Jason Chinnock, Ceo Ducati Nord America, come si legge sulla pagina Facebook della Casa di Borgo Panigale,sulla quale è stato pubblicato un comunicato congiunto con gli organizzatori di Pikes Peaks.