(ANSA) – ROMA, 1 LUG – Esordio amaro per Camila Giorgi a Wimbledon, terzo Slam della stagione scattato sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis: la 27enne di Macerata ha ceduto in due set alla diciannovenne ucraina Dayana Yastremska 6-3 6-3 in appena 67 minuti di gioco. Ha probabilmente “pescato” la peggior avversaria possibile Giulia Gatto-Monticone, alla prima presenza nel tabellone principale del Major british: la piemontese debutta domani contro Serena Williams, numero 10 del ranking e del seeding, sette volte trionfatrice sui prati londinesi.