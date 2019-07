(ANSA) – WASHINGTON, 1 LUG – Carri armati schierati lungo il Mall, jet acrobatici della Marina militare statunitense che sfrecciano su Washington insieme a uno dei boeing della flotta dell’Air Force One, 35 minuti di fuochi d’artificio da far impallidire quelli sull’East River a New York. Donald Trump, di ritorno dal G20, prepara il suo 4 luglio, il giorno dell’Indipendence Day, ed è una corsa contro il tempo per venire incontro a tutte le richieste del presidente che ha solo un obiettivo in testa: organizzare una festa che faccia impallidire quella degli Champs Elysees con cui ogni 14 luglio viene celebrata la grandeur francese.