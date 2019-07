(ANSA) – ROMA, 1 LUG – Torino diventa protagonista ospitando i Campionati Italiani Assoluti di Boccia Paralimpica 2019, dal 4 al 7 luglio. Lo Sport Paralimpico, dunque, torna protagonista in Piemonte con un grande evento a carattere nazionale, patrocinato dal Comitato italiano Paralimpico e organizzato da Unione Sportiva Acli e Federazione Italiana Bocce presso il centro sportivo Sisport. La presentazione è avvenuta presso l’Assessorato allo Sport Comune di Torino. In tutto 46 atleti in rappresentanza di 12 società provenienti da Torino, Padova, Milano, Varese, Asti, Pordenone, Trento, Trieste, Cagliari e Lecce. “Il secondo Campionato Italiano di Boccia – dichiara Luca Pancalli, presidente del Cip – è un appuntamento importante per il movimento Paralimpico nazionale. Questa disciplina è in grado di veicolare al meglio lo spirito dello sport paralimpico il cui obiettivo è quello di rappresentare, attraverso lo sport, un pezzo di welfare del Paese e uno strumento per il superamento di qualsiasi barriera fisica e culturale”.