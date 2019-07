(ANSA) – MILANO, 1 LUG – “Sono venuto all’Inter per vincere, per dare il massimo, per dare tutto me stesso: anima e corpo, dentro e fuori dal campo”. Si presenta così Diego Godin, neo acquisto dell’Inter, nella sua prima intervista da giocatore nerazzurro. “Ho scelto l’Inter perché ha un progetto sportivo ambizioso, vuole tornare a vincere ed è una grandissima squadra – le parole del 33enne difensore uruguaiano a Inter Tv -. Ho tante aspettative e grande entusiasmo. Non vedo l’ora, la Serie A mi attrae, sarà una grande sfida”. Decisivi anche i consigli di Alvaro Recoba e Matias Vecino, connazionali di Godin. “Ho parlato con entrambi, soprattutto con Matias, che è un mio compagno di nazionale. Mi ha parlato molto bene della squadra e soprattutto delle ambizioni del club in queste stagioni – ha proseguito -. Avere già un amico dentro lo spogliatoio per me è molto importante: sicuramente mi aiuterà a conoscere i compagni'”, ha concluso Godin.