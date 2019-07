UDINE. – La Spagna si laurea a Udine campione europeo Under 21, conquistando il quinto titolo nella sua storia e uguagliando così l’Italia. La Germania non riesce a bissare il successo del 2017, allora a spese proprio della ‘Roja’, e passa lo scettro alla squadra di Luis de la Fuente, trascinata da Fabián Ruiz. Ai tedeschi non basta Luca Waldschmidt, capocannoniere del torneo con 7 reti, ma a secco nella finale di Udine, davanti a 23.232 spettatori.

Una perla di Fabián Ruiz al 7′ sblocca il risultato e decide le sorti del primo tempo. Il centrocampista del Napoli trova un varco nelle fila della difesa della Germania e, arrivato al limite dell’area, calibra un sinistro a giro che si insacca alle spalle di Nubel. Inutile il tentativo del portiere tedesco di opporsi alla sua conclusione. La Spagna domina la gara grazie alle giocate dello stesso Fabián Ruiz e del talento di Dani Ceballos. La Germania accelera solo nel finale.

Nella ripresa la squadra di Kuntz cambia volto e si proietta nella metà campo spagnola alla ricerca del pareggio. Ma nel momento migliore della Germania, come nei più grandi classici del calcio, la Spagna trova il raddoppio al 24′. Il gol nasce ancora dai piedi di Fabián Ruiz. Nubel non trattiene la conclusione del centrocampista spagnolo e favorisce il tap-in decisivo di Dani Olmo.

Pochi minuti più tardi lo stesso Fabián Ruiz sfiora il terzo centro per la Spagna, con una giocata in area tutta di prima, per poi lasciare il campo prima della fine del match tra gli applausi. La Spagna colpisce anche una traversa con Soler prima che Waldschmidt manchi per un soffio il gol per riaprire la partita. La Germania torna a sperare al 43′ con un gran destro da fuori di Amiri, leggermente deviato da Vallejo, accorcia le distanze ma non basta.