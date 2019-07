BRUXELLES. – Niente veti: l’Italia tiene una linea di dialogo sulle nomine al vertice dell’Ue. E non può spezzare il filo del dialogo che dà “fiducia” di evitare la procedura d’infrazione Ue. E’ la linea con cui Giuseppe Conte si presenta a Bruxelles, a quarantotto ore dalla decisione della Commissione sull’Italia. Il premier lo preannuncia al telefono a Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che aveva segnato la vigilia del vertice con il veto sul nome di Timmermans e avvertimenti di fuoco sulla flat tax.

E’ l’ora della mediazione, gli dice Conte, che a Bruxelles porta la sua linea. La tassa piatta, aggiunge, si farà ma in autunno, nella manovra. Ma il leghista non modifica le sue richieste: manovra entro l’estate e non vincolare i risparmi al taglio del deficit ma usarli per la tassa piatta. La Commissione europea aspetta di vedere le carte del governo italiano. Ecco perché, facendo ingresso al Consiglio Ue, Jean Claude Juncker dichiara che la procedura sul debito di Roma “non è in discussione”.

Non sembra esserci spazio per lo schema che andò in scena a dicembre, quando Conte incassò al Consiglio europeo un primo via libera informale. I colloqui informali della notte a Bruxelles saranno occasione, confidano a Palazzo Chigi, di tornare anche sul tema dei conti. Ma l’Ue attende di leggere la legge di assestamento di bilancio che sarà sul tavolo del Cdm: è richiesta una correzione di 8-9 miliardi sui conti del 2019, ma potrebbero bastare i 6-7 miliardi di “risparmi di spesa e maggiori entrate” messi in campo da Conte e Tria per portare il deficit al 2,1%. Bruxelles chiede però anche impegni sul 2020.

Cosa uscirà dal Consiglio dei ministri peserà sulla decisione di martedì a Strasburgo. Ma qui iniziano i problemi. Conte e Salvini si sentono al telefono più volte in giornata, in vista del vertice europeo e del Consiglio dei ministri, al quale Luigi Di Maio dovrebbe essere invece assente per impegni personali. E al termine dei colloqui fonti della Lega spiegano che “non risultano risparmi” a garanzia del taglio del deficit. Il ministro dell’Interno ripete come un refrain che tutto quello che si risparmia deve essere destinato ad abbassare le tasse e che la manovra va approvata “prima della fine dell’estate”.

Conte lo rassicura sulla sua intenzione di fare la flat tax: “Lo garantisco io, faremo la riforma fiscale, avvieremo il lavoro la prossima settimana”. Ma frena sui tempi: “Nessun veto di Salvini sulla manovra perché la manovra non è all’ordine del giorno”.

In casa M5s sono convinti che non si andrà a votare a settembre e che trovare risorse per la flat tax sarà un problema che dovrà affrontare innanzitutto Salvini, perciò ora alza i toni. Conte, che prima del Consiglio dei ministri vedrà a Palazzo Chigi i segretari di Cgil, Cisl e Uil, procede passo dopo passo ed è convinto che la sua linea di dialogo darà frutti. E la persegue a Bruxelles, a dispetto dei dubbi del vicepremier leghista.

A margine del Consiglio europeo Conte ha una girandola di incontri nella trattativa sulle nomine: vede Angela Merkel, Emmanuel Macron (con Francia e Germania i toni si sono alzati sulla vicenda Sea Watch) e anche i leader di Visegrad. Con Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia l’Italia potrebbe costituire una minoranza di blocco e porre il veto sulla nomina di un socialista, a partire da Frans Timmermans, alla guida della Commissione.

Ma non sembra questa la linea che il premier intende portare al tavolo: a Salvini spiega che capisce la sua linea politica e non vuol entrare in contrapposizione, non intende farsi schiacciare sulla linea di Visegrad. Terrà aperto il confronto con tutti, conscio anche del fatto che i primi a bloccare Timmermans sono i popolari.

(dell’inviata Serenella Mattera/ANSA)