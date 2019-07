(ANSA) – ROMA, 1 LUG – “Siamo stati truffati”. Gli oltre 2.500 abbonati di una delle palestre più in voga di Roma preparano la mobilitazione dopo la chiusura dello Sporting Palace di via Mantova, nel cuore della Capitale. Questa mattina, giorno annunciato della chiusura della struttura da parte della società, è stato necessario anche l’intervento della polizia per evitare che degenerasse una lite tra i gestori della palestra e alcuni iscritti che erano andati a chiedere spiegazioni. “Con una nota il 25 giugno scorso – spiega uno dei portavoce del gruppo di abbonati – gli amministratori ci informavano che il 1 luglio le sale di via Mantova sarebbero stati svuotati per permettere alla nuova gestione (Virgin Active) di entrare a pieno regime in data 16 settembre”. Informazione poi ritrattata. Da qui l’ira degli iscritti che si sono ritrovati in un gruppo Facebook, pronti anche ad una class action. In molti, infatti, avevano appena rinnovato l’abbonamento, che toccava anche gli 800 euro annuali.