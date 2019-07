(ANSA) – ROMA, 1 LUG – Simon Kjaer, classe 1989, potrebbe avere un futuro in Turchia, per vestire la maglia del Fenerbahçe, una delle squadre di Istanbul. Il difensore centrale danese, infatti, non rientra nei piani del nuovo allenatore del Siviglia, Julen Lopetegui. I media turchi parlano di un accordo in dirittura d’arrivo per Kjaer che in passato ha giocato anche nel campionato di Serie A, vestendo le maglie di Palermo e Roma. Il contratto di Kjaer con il Siviglia scadrà l’anno prossimo, ma a ore può cambiare destinazione per la ‘modica’ cifra di 7 milioni.