CARACAS – Un’attesa lunga 18 anni quella dell’Estudiantes de Mérida. Gli accademici si sono imposti per 0-2 nei calci di rigore contro i Mineros de Guayana. Nei 180 minuti, più recupero, le due squadre non hanno segnato e per questo motivo si é dovuto ricorrere alla lotteria dei calci di rigore.

Nei tiri dal dischetto decisivo il portiere biancorosso che ha parato tre dei quattro rigori falliti dai neroazzurri.

Per la squadra di Puerto Ordaz hanno sbagliato dal dischetto: Richard Blanco (parato), José Marrufo (parato), Miguel Camargo (parato) e Nelson Hernández (sopra la traversa). Mentre per la squadra andina hanno calciato i rigori: Jesús “pulga” Gómez (parato), Christian Flores (gol), Jesús “chiqui” Meza (parato) e José Manríquez (gol).

Questa finale ci lascia diversi primati. Per la prima volta da quando é stata stabilita la formula dei play off due allenatori argentini si sono sfidati in finale: Martín Brignani sulla panchina dell’Estudiantes ed Horacio Matuszyczk su quella di Mineros.

Luis Romero, portiere dei neroazzurri ha mantenuto la sua porta immacolata per 366 minuti durante i play off restando a -4 dal primato di Luis Rojas stabilito con la maglia del Deportivo La Guaira durante il Torneo Adecuación del 2015.

Mister Brignani, entra nello speciale gruppo di quelli che hanno vinto un titolo come giocatore ed allenatore con la stessa squadra: nel 1998 vinse il Torneo Clausura (sulla panchina accademica c’era Richard Páez) e in questo 2019 si aggiudica il Torneo Apertura come allenatore.

L’Estudiantes de Mérida con questa vittoria si aggiudica uno dei due tagliandi per la fase a gironi della Coppa Libertadores 2020, mentre Mineros rappresenterà la Primera División venezuelana nella Coppa Sudamericana.

Il tabellino

MINEROS – ESTUDIANTES 0 – 0

Mineros de Guayana (0): Luis Romero, José Granados, Carlos Rivero, José Marrufo, Nelson Hernández, Francisco Pol (Argenis Gómez 83’), Michael Covea (Miguel Camargo 66’), Adjin Livingstone, Christian Gómez, Charlis Ortíz (Wilson Cuero 74’), Richard Blanco. CT: Horacio Matuszyczk. Panchina Mineros: Edgar Pérez, Anthonys Matos, Francisco Flores, José Rondón.

Estudiantes de Mérida (0): Alejandro Araque, Ronaldo Rivas, Oscar Sainz, Galileo Del Castillo, Daniel Linárez, Cristhian Rivas, Jesús Meza, Jesús Gómez, Christian Flores, Luz Rodríguez (José Manríquez 87’), Wilson Mena (Andris Herrera 74’). CT: Martín Brignani. Panchina Estudiantes: Aldair Peña, Yorwin Lobo, Luis Castillo, William Díaz, Adrián Valero.

Arbitro: José Argote (Zulia). Note: Ammonizioni: Christian Flores (32’), Oscar Sainz (40’), Ronaldo Rivas (77’) (EDM) ; Adjin Livingstone (48’) (MDG)

(di Fioravante De Simone)