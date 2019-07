(ANSA) – MILANO, 1 LUG – Si chiama Volpi Scapigliate, l’associazione no profit creata dagli amici di Andy Rocchelli, il fotoreporter italiano ucciso in Ucraina, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema della libertà di stampa nei teatri di guerra. La presentazione ufficiale di svolgerà giovedì nel corso dell’evento Ultimo Ape, in programma per le 19.30 a Pavia, al pub San Tommaso in via Rusconi 12. “Volpe Skapigliata era il Totem scout di Andy, vale a dire il nome che gli era stato assegnato durante il suo percorso scoutistico – spiega il presidente dell’associazione, Roberto Ferrari -. Abbiamo scelto di chiamarci così perché ci sembra un riferimento efficace a quelli che erano i valori di Andy: curiosità, tenacia, libertà, creatività, coraggio e che vuole anche richiamare l’empatia che gli permetteva di entrare subito in sintonia con la gente con cui entrava in contatto”. Rocchelli fu assassinato nel 2014 mentre documentava la situazione dei civili nella zona del Donbass: è imputato per concorso in omicidio il militare Vitaly Markiv, cittadino italiano di nazionalità ucraina e lo Stato ucraino per responsabilità civile. Interverranno i legali della famiglia Rocchelli, i genitori e la sorella di Andy: l’iniziativa verrà introdotta dall’attrice Irene Scova, che darà lettura del racconto di William Roguelon unico superstite del team di reporter attaccato a Sloviansk.(ANSA).