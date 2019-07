(ANSA) – TORINO, 1 LUG – Sono ufficiali le date della preparazione estiva del Torino, dopo il ripescaggio in Europa League. La squadra di Walter Mazzarri inizierà a lavorare giovedì 4 luglio, al pomeriggio, con una sessione a porte aperte per i tifosi in programma nello stadio Filadelfia. Il ritiro a Bormio, in Valtellina, si svolgerà dall’8 al 18 luglio, con due allenamenti quotidiani nel centro sportivo. Tre le amichevoli previste: l’11 luglio contro la Bormiese, il 14 contro il Merano e il 18 contro la Pro Patria. Presentazione della squadra ai tifosi mercoledì 17 luglio, nella centralissima piazza Cavour, alle 21.