(ANSA) – ROMA, 1 LUG – “E’ una sensazione bellissima essere qui. Sin da piccolo ho sempre avuto una simpatia per la Roma, da quando c’era Batistuta… Io esultavo come lui. Poi, la Roma ha sempre giocato bene e mi è sempre piaciuta. Inoltre, la città è stupenda, lo stadio anche e il popolo giallorosso è molto caloroso. Sono molto felice”. Queste le prime parole da giallorosso di Leonardo Spinazzola, al sito ufficiale del club. “Credo che questo sia un anno zero per la Roma. Come mi hanno spiegato, il progetto prevede tanti giocatori italiani e giovani. Questo è un punto di partenza – aggiunge il giocatore arrivato dalla Juventus -. Sono contento di far parte di questo nuovo ciclo con un nuovo allenatore: saremo un bel gruppo, io conosco già 7-8 ragazzi dalla Nazionale”.