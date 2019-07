ROMA. – Il calciomercato apre i battenti e i club che hanno già ingaggiato i cosiddetti ‘parametri zero’, finalmente possono procedere alla ratifica dei cambi di maglia. Nel primo giorno di trasferimenti è un susseguirsi di annunci: l’Inter dà il benvenuto all’uruguagio Diego GODIN, a Valentino LAZARO dall’Hertha Berlino ed a Stefano SENSI; il Napoli a MANOLAS (ma aspetta il colpaccio JAMES RODRIGUEZ); la Roma a DIAWARA e SPINAZZOLA; la Juve a Luca PELLEGRINI, RAMSEY e anche a RABIOT, che oggi è stato sottoposto alle visite mediche.

La Vecchia signora riaccoglie in grembo anche Gonzalo HIGUAIN, che saluta il Chelsea (fine prestito), dove in pochi si ricorderanno di lui. Il Milan dà il benvenuto a KRUNIC e sottopone alle visite mediche Theo HERNANDEZ, che arriva dal Real Madrid; l’Atalanta a MURIEL; il Genoa a PINAMONTI, per il cui cartellino sono stati sborsati addirittura 18 milioni.

La Juve conferma la politica degli ultimi anni e vince anche lo scudetto dei parametri zero, con due colpi di assoluto livello, come quelli del gallese Aaron Ramsey, fantasista svincolato dall’Arsenal, e del francese Adrien Rabiot, da tempo escluso dall’allenatore Tuchel nel Paris Saint-Germain. Si tratta di due colpi che, se da un lato fanno lievitare il monte ingaggi, dall’altro rappresentano già in partenza delle plusvalenze molto, molto cospicue.

A questo punto, esauriti gli annunci, si comincerà ad entrare nel merito delle trattative, alcune delle quali avviate da tempo. La Juve, anche per evitare sorprese, vuole chiudere con DE LIGT dell’Ajax (70 milioni più bonus il costo del cartellino del difensore, classe 1999). A giorni verrà perfezionato il ritorno del ‘figliol prodigo’ Gigi BUFFON, libero di accasarsi.

A proposito di parametri zero, ce n’è uno che fa gola al Parma: è Mario BALOTELLI, sul quale però c’è anche il Brescia, neopromosso in Serie A. L’attaccante è reduce da una stagione divisa a metà fra Nizza e Marsiglia, in Ligue 1.

L’operazione che tiene in ansia i tifosi di almeno due squadre, se non tre, è quello che riguarda Nicolò BARELLA: Roma e Cagliari sono già d’accordo per il trasferimento in giallorosso (in cambio di DEFREL e 35 milioni), contro i 35 milioni e il prestito di due giovani proposto dall’Inter. Il centrocampista gradirebbe il trasferimento all’ombra della Madonnina e non del Cupolone, il club giallorosso prova a fargli cambiare idea. Il presidente cagliaritano Giulini imputa all’Inter di “non essersi fatta sentire da 20 giorni”.

La Roma vuole chiudere anche per il difensore Marc BARTRA, destinato a sostituire Manolas al centro della difesa: il giocatore, cresciuto nel Barcellona, ha le caratteristiche richieste dall’allenatore FONSECA, che punta su elementi dai piedi buoni, in grado di far partire l’azione dalle retrovie. Il portiere resta una questione aperta e torna a circolare il nome di PERIN della Juve, che, con il ritorno di Buffon in bianconero, diventa un esubero di lusso a Torino.

Atteso a Roma l’arrivo del procuratore di MILINKOVIC-SAVIC, per il quale – voci a parte – non c’è ancora una richiesta ufficiale da parte di qualche club. Il centrocampista è stato accostato al Real Madrid, al Manchester United e alla Juve, ma alla fine dovrebbe essere presente al raduno di Oronzo di Cadore, sempre agli ordini di Simone Inzaghi. La Lazio aspetta soprattutto LAZZARI dalla Spal. Cristian ZAPATA dovrebbe lasciare il Milan dopo sette anni, per vestire la maglia del Genoa, mentre l’attaccante CAPUTO è atteso dalla firma con il Sassuolo.