(ANSA) – ROMA, 2 LUG – La governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha condannato l’irruzione dei manifestanti in parlamento contro la legge sull’estradizione in Cina: “Perseguiremo ogni atto illegale”, ha avvertito in una conferenza stampa nel quartier generale della polizia. Lam ha assicurato che le forze dell’ordine hanno agito con moderazione contro i manifestanti, che sono stati “estremamente violenti”. Ed ha auspicato che “si ritorni alla normalità il prima possibile”. Riconoscendo che in migliaia hanno marciato pacificamente. Oltre cinquanta feriti: è il bilancio dell’ennesima giornata di tensione a Hong Kong, culminata con l’irruzione dei manifestanti nel parlamento e le cariche della polizia per disperderli. Le cifre sono state fornite da fonti sanitarie locali. In particolare 54 persone (38 uomini e 16 donne) sono state portate in ospedale. Tre di loro sono in gravi condizioni. Quasi tutti gli altri sono stati dimessi.