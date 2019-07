(ANSA) – WASHINGTON, 2 LUG – Quattro edifici del quartier generale di Facebook sono stati evacuati dopo che un pacco recapitato alla società è risultato positivo ai test per il sarin, un gas con possibili effetti letali. Sotto osservazione due persone che sono entrate in contatto con il pacco ma che per ora non hanno mostrato i sintomi legati all’esposizione a questo tipo di sostanza. Indagini sono in corso da parte dell’Fbi.