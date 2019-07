CARACAS – In Venezuela il cognome Limardo e sinonimo di scherma e di vittorie, poi se in pedana ce ne sono due le probabilità aumentano. Durante il fine settimana, a Toronto, é andato in scena il Campionato Panamericano senior di scherma.

Tra i protagonisti in pedana c’erano i fratelli Limardo: il più noto Rubén (vincitore della medaglia d’oro ai giochi olimpici Londra 2012) e il fratello minore Jesús. Entrambi sono arrivati in finale e ad avere la meglio é stato l’olimpionico che si é imposto in una sfida al cardiopalma per 15-14.

“Questa medaglia l’ho vinta contro mio fratello minore, lui oggi ha fatto un passo importante nella nostra scherma. Questa é storia, quella che noi stiamo ancora scrivendo e quella che si scriverà nei prossimi anni” ha dichiarato Rubén in un comunicato stampa.

Per Rubén si tratta del quarto titolo conquistato nei Panamericani, due di questi sono arrivati nel 2015: uno a livello individuale e uno a squadre.

Martínez vince l’argento nella spada. La spedizione venezuelana durante il fine settimana ha esultato anche per la medaglia d’argento vinta da Maria Gabriela Martínez. La creola é arrivata alle spalle della statunitense Kelley Hurley e davanti alla brasiliana Nathalie Moellhausen.

Nel suo percorso verso la finale, la creola ha battuto la brasiliana Victoria Vizeu con un punteggio di 15 a 11, poi ha superato la statunitense Courtnety Hurley per 15 – 8. In semifinale ha avuto la meglio sull’argentina Isabel Ditela 12 – 11. Nella finalissima ha ceduto contro la schermitrice statunitense Kelley Hurley 15 a 11.

La venezuelana attualmente é al 62esimo posto del ranking della Federazione Internazionale di Scherma.

A questo torneo, che si sta disputando a Toronto, ha partecipato tutta la delegazione venezuelana che sarà in gara nei Giochi Panamericani tra poche settimane a Lima. Il torneo canadese assegna anche punti preziosi in chiave ranking giochi olimpici Tokyo 2020.

(di Fioravante De Simone)