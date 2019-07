(ANSA) – ROMA, 2 LUG – “È necessario rivedere in modo più stringente la disciplina legislativa in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo, con particolare riferimento a quella applicabile in caso di situazioni patrimoniali di particolare rilievo dell’interessato”. L’ha detto il presidente della Camera Roberto Fico aprendo la cerimonia per la presentazione della relazione annuale dell’Antitrust, in corso a Montecitorio.