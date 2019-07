(ANSA) – LIMBADI (VIBO VALENTIA), 2 LUG – “La lotta alla criminalità organizzata non si è mai fermata, a prescindere dai Governi e dai ministri. Sicuramente questo Governo ha nella lotta alla mafia una delle sue priorità e anche quest’anno penso proprio che il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, come lo scorso anno, si terrà in Calabria”. A dirlo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, stamani a Limbadi per partecipare alla consegna all’associazione “San Benedetto Abate” di un immobile confiscato alla cosca di ‘ndrangheta dei Mancuso. “Oggi – ha aggiunto – è una bella giornata di sole, di futuro, di vittoria della legalità. Sono contento che questo potrà essere uno spazio dove si studia, si cresce e si combattono mafia, camorra e ‘ndrangheta. Ringrazio i 12 mila uomini delle forze dell’ordine che in Calabria combattono quotidianamente i delinquenti. Anche le ultime leggi approvate da Governo e Parlamento ci danno più forza”. In merito alle prossime regionali Salvini ha sostenuto che la Lega “non rivendica nulla”.